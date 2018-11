Bokser Tyson Fury baalt stevig van uitspraken over mentale problemen die Deontay Wilder in aanloop naar hun gevecht heeft gedaan. Volgens de flamboyante Brit heeft zijn tegenstander geen idee waar hij het over heeft.

Fury won in 2015 de wereldtitels van de WBA, IBF en WBO door Wladimir Klitschko te verslaan, maar werd depressief en raakte zijn kampioensgordels kwijt nadat hij was betrapt op cocaïnegebruik.

Het zwaargewicht raakte verslaafd aan alcohol en drugs, verloor zijn bokslicentie en kwam veel aan. Wilder zei onlangs dat Fury door zijn verslaving in die positie was geraakt en dat iedereen weleens zoiets doormaakt, maar dat valt verkeerd bij de Brit.

"De dag na mijn gevecht met Klitschko was ik heel depressief en wilde ik dood. Op dat moment gebruikte ik geen alcohol of drugs, dus wat Wilder zegt slaat nergens op. Ik had geld, status, kampioensgordels, familie, kinderen, een huis, auto's, horloges, juwelen, alles wat je maar kunt bedenken", zegt hij dinsdag tegen de BBC.

"Het is moeilijk uit te leggen aan iemand die niet begrijpt wat je doormaakt. Als je naar het verhaal van Wilder luistert, is het duidelijk dat hij geen psychische problemen heeft en nooit geestelijke problemen heeft gehad."

'Depressie is taboe door mensen als Wilder'

De dertigjarige Fury vindt dat de drie jaar oudere Wilder bijdraagt aan een taboe dat op depressies rust. "Je gebruikt drugs of drank om de pijn kwijt te raken en juist niet om in die positie te komen", zegt hij.

"Wilder is onwetend en juist door dat soort uitspraken durven mensen niet voor hun problemen uit te komen. Hij is een bokser, geen gespecialiseerde arts."

Fury keerde na zijn depressie in juni terug in de ring en luisterde zijn rentree in Manchester op met een overwinning tegen de Albanees Sefer Seferi, die na de vierde ronde opgaf. Twee maanden later versloeg hij in Belfast op punten ook de Italiaan Francesco Pianeta, waardoor hij nu tegenover WBC-kampioen Wilder staat.

Fury en Wilder, die de wereldtitel bij de WBC al sinds 2015 in bezit heeft en nog ongeslagen is, staan op zaterdag 1 december tegenover elkaar in Los Angeles.

De titels in het zwaargewicht bij de WBA, IBF, WBO én IBO zijn inmiddels in handen van Fury's landgenoot Anthony Joshua, die zijn gordels eind september met succes verdedigde tegen de Rus Alexander Povetkin op Wembley.