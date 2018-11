Het Amerikaans olympisch comité (USOC) wil de Amerikaanse turnbond USA Gymnastics zijn status als nationale bond afnemen. Alleen dan kan de sport definitief afrekenen met het omvangrijke misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen, denkt USOC.

"Het is geen gemakkelijk besluit en een ideale oplossing bestaat niet, maar wij denken dat het intrekken van de erkenning van de turnbond de enige juiste beslissing is", aldus directeur Sarah Hirshland van USOC.

Teamarts Larry Nassar misbruikte turnsters jarenlang. Hij werd in de zomer van 2017 veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor het misbruik van tientallen turnsters, onder wie olympisch kampioenen als Simone Biles, Aly Raisman en McKayla Maroney. "USA Gymnastics is niet in staat gebleken de problemen aan te pakken", aldus Hirshland.

De afgelopen twee jaar stapten drie directeuren op vanwege het misbruikschandaal. De laatste was Mary Bono, die voor een advocatenkantoor werkte dat de zaken van de turnbond behartigde in de periode dat de meldingen over het misbruik door Nassar binnenkwamen maar niet serieus werden genomen.

Kortgeleden werd oud-directeur Steve Penny aangehouden. Hij wordt verdacht van het knoeien met bewijsmateriaal tijdens het onderzoek naar misbruik door Nassar.

Biles maakt indruk bij WK

Topturnster Biles maakte vorige week grote indruk bij de WK in Doha, waar ze vier wereldtitels pakte. Ze bracht haar totaal daarmee op veertien, waarmee ze de Wit-Rus Vitaly Scherbo (twaalf) afloste als recordhouder.

De 21-jarige Biles kwam in Qatar voor het eerst op een groot toernooi in actie sinds het misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen. Begin dit jaar kwam ze met een verklaring over Nassar in de zaak.

"Het was heel erg moeilijk om naar buiten te treden met mijn verhaal, maar ik heb het gedaan zodat andere mensen de moed zouden krijgen om mijn voorbeeld te volgen", zei ze daarover.