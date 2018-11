Bokskampioen Floyd Mayweather maakt nog dit jaar zijn rentree. De 41-jarige Amerikaan neemt het op oudejaarsavond in Japan op tegen kickbokser Tenshin Nasukawa.

Mayweather heeft een contract getekend bij de Japanse MMA-organisatie RIZIN Fighting Federation, al is het nog niet bekend wat de regels zijn voor het gevecht met de pas twintigjarige Nasukawa.

"Maar daar komen we samen wel uit", aldus Mayweather. "Ik kan een beetje worstelen en ik kan nog steeds aardig boksen. Ik kan eigenlijk alles als ik me daar mentaal op instel."

In september kondigde Mayweather, die in al zijn vijftig boksgevechten ongeslagen bleef en titels won in vijf verschillende gewichtsklassen, al aan dat hij terug zou keren. Toen meldde hij echter dat hij zou boksen tegen Manny Pacquiao.

Mayweather versloeg de Filipijn in 2015 al eens in het 'gevecht van de eeuw'. Vooralsnog is niet bekend of een tweede confrontatie met Pacquiao er ook daadwerkelijk komt.

Tegen Nasukawa stapt Mayweather voor het eerst buiten Amerika de ring in. "Ik wil de mensen entertainen en het is goed om ook eens in een ander deel van de wereld te komen. Ik wil mijn kwaliteiten ook buiten de VS laten zien, dat maakt dit tot een speciaal gevecht."

Mayweather keerde eind 2017 al eens terug

In december 2017 keerde Mayweather al eens terug in de ring nadat hij werd uitgedaagd door kooivechter Conor McGregor. Naar verluidt ontving hij voor die door hem gewonnen partij 275 miljoen dollar (zo'n 241 miljoen euro).

Er wordt de laatste tijd vaker gespeculeerd over mogelijke opponenten voor Mayweather. Zo daagde UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov de Amerikaan vorige maand uit na zijn gewonnen titelgevecht met McGregor in Las Vegas.

Mayweather reageerde positief op die uitdaging, maar er is vooralsnog niets concreet. UFC-baas Dana White liet weten dat van een confrontatie voorlopig geen sprake is en dat alleen een MMA-gevecht tussen beide grootheden een optie zou zijn.

Net als Mayweather is Nurmagomedov nog ongeslagen in zijn loopbaan. De dertigjarige Rus won al zijn 27 MMA-gevechten.