Suzanne Schulting en Lara van Ruijven hebben zondag bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Calgary respectievelijk de 1.000 en de 500 meter gewonnen.

Schulting, de olympisch kampioene op de 1.000 meter, was in de finale bijna een seconde sneller dan Sofia Prosvirnova, de Russische nummer twee. Het podium werd gecompleteerd door de Française Veronique Pierron.

Voor de 21-jarige Schulting is het al haar tweede gouden medaille in Calgary, waar de eerste wereldbeker van het seizoen wordt verreden. De Friezin kwam zaterdag als eerste over de streep op de 1.500 meter.

De 25-jarige Van Ruijven pakte vroeg de leiding in de finale van de 500 meter en bleef de Chinese Kexin Fan (2e), de Canadese Alyson Charles (3e) en de Poolse Natalia Maliszewska (4e) voor.

Eerste individuele goud voor Van Ruijven

Het is voor Van Ruijven de eerste keer in haar loopbaan dat ze een individuele gouden medaille haalt bij een wereldbekerwedstrijd. Ze pakte in het seizoen 2015/2016 op de 500 meter al wel zilver (Toronto) en brons (Dresden) en won drie keer goud op de relay.

Op de eerste 500 meter van zaterdag strandde Van Ruijven al in de kwartfinales. Yara van Kerkhof bereikte toen wel de eindstrijd en veroverde zilver.

De 28-jarige Van Kerkhof deed zondag niet mee aan de tweede 500 meter en richtte zich op de 1.000 meter, maar daarin kreeg ze in de eerste heat van de kwartfinales een straf.

Shorttrackers pakken brons op relay

De Nederlandse mannen sloten de eerste wereldbeker van het seizoen af met brons op de relay. Sjinkie Knegt, Daan Breeuwsma, Dennis Visser en Itzhak de Laat gaven in de slotronde een leidende positie uit handen, maar stelden wel eremetaal veilig.

Het goud ging naar Hongarije, dat met een tijd van 6.28,625 een nieuw wereldrecord neerzette. Zuid-Korea kwam net voor Nederland over de finish en stelde zilver veilig.

De vrouwen grepen naast de medailles op de relay. Schulting, Van Ruijven, Van Kerkhof en Rianne de Vries eindigden door een val van De Vries als vierde, op ruime afstand van nummer drie Canada. Rusland pakte het goud, voor Zuid-Korea.

Op de gemengde estafette veroverde Nederland zilver. De Vries, Schulting, Breeuwsma en Knegt konden China, dat een gaatje had geslagen, in de slotronden niet meer achterhalen. Het brons ging naar Zuid-Korea.

De gemengde estafette wordt dit seizoen voor het eerst geschaatst in de wereldbeker. Per land starten twee mannen en twee vrouwen in een race over 2.000 meter. De mixed relay zal ook in 2022 tijdens de Olympische Spelen in Peking op het programma staan.