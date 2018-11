Raymond van Barneveld is er bij de vierde editie van de World Series of Darts Finals niet in geslaagd de eindstrijd te bereiken. De Hagenaar verloor zondag zijn halve finale in Wenen kansloos van James Wade: 2-11.

De 51-jarige Van Barneveld voegde zich eerder op zondag nog knap bij de laatste vier door landgenoot Michael van Gerwen te verslaan. Zaterdag had hij al met veel moeite afgerekend met de Australiër Raymond Smith: 6-5.

Van Barneveld begon nog wel goed aan zijn partij tegen Wade door de eerste leg te pakken, maar daar bleef het lange tijd ook bij. Het gemiddelde van Wade lag bijna de hele wedstrijd boven de honderd en de 35-jarige Brit miste weinig dubbels.

Aangezien Van Barneveld niet het niveau haalde dat hij tegen Van Gerwen liet zien, liep de imponerende Wade mede dankzij een 160-finish razendsnel uit naar een 8-1-voorsprong. Van Barneveld pakte weliswaar de tiende leg, maar de vrijwel foutloze Wade was niet meer af te stoppen.

Van Gerwen winnaar van eerste drie edities

In de finale neemt Wade het op tegen Michael Smith. De 28-jarige Engelsman was in zijn halve eindstrijd met moeite te sterk voor Gerwyn Price uit Wales (11-8).

De World Series Finals bestaan sinds 2015. De vorige drie edities in het Schotse Glasgow werden allemaal gewonnen door tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen, die nu dus een opvolger krijgt.

Peter Wright, Rob Cross, Gary Anderson en Daryl Gurney - de nummer twee tot en met vijf op de wereldranglijst - werden verrassend genoeg al in de achtste finales uitgeschakeld.