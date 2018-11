Mathieu van der Poel en Annemarie Worst waren zondag dolblij met hun Europese titels bij respectievelijk de mannen en de vrouwen in Rosmalen.

"Dit is mooi hè. Als je ziet hoeveel mensen er langs het parcours stonden...", sprak Van der Poel zijn verbazing uit voor de camera van de NOS.

"Het was niet alleen voor mij een prachtig weekeinde, maar voor heel Nederland, want volgens mij hebben we van alle landen de meeste medailles behaald."

Van der Poel toonde zich oppermachtig in het Autotron in de Brabantse plaats. Hij had een voorsprong van maar liefst veertien seconden op nummer twee én regerend wereldkampioen Wout van Aert.

Van der Poel kwam nog wel enigszins moeizaam op gang, maar nadat hij een gat had gedicht op Van Aert, plaatste hij halverwege de race de beslissende aanval.

'Ik ben sterker geworden'

"Ik had eigenlijk best een goede start, maar na de eerste bocht kwam ik een beetje in het gedrang te zitten. Toen ik weer aansluiting vond bij Van Aert merkte ik dat hij wat foutjes begon te maken en vermoeid raakte."

"Op het rechte stuk zag ik mijn kans schoon en ging ik ervandoor. Dat had hij denk ik niet verwacht. Dat was wel een stuk waar het kon. Ik ben sterker geworden. Ik kan niet alleen draaien en keren."

Van der Poel stelde afgelopen donderdag nog ernstig teleur met een 21e plaats op de Koppenbergcross, maar hij liet drie dagen later dus zien dat dat een incident was.

"In aanloop naar de Koppenbergcross heb ik iets te weinig gerust. Daarna heb ik twee dagen niet gefietst. Ik ben blij dat het daar gebeurd is, in plaats van hier."

'Ik wist dat ik het kon'

Worst had ogenschijnlijk heel wat meer tegenstand. Ze troefde pas in de slotfase haar landgenotes Marianne Vos (tweede op twee seconden) en Denise Betsema (derde op vier seconden).

"Alles moest goed gaan, maar ik wist dat ik het kon", zei Worst eveneens tegenover de NOS geen moment aan haarzelf te hebben getwijfeld.

"Ik dacht: ik ga gewoon op kop rijden. Ik heb het verschil gemaakt bij het keren en draaien. Op de lange rechte stukken kan ik dat niet."

Worst werd in het verleden al wereldkampioene bij de beloften. Ze was eerder dit jaar ook al de beste in Gieten, bij de Superprestige.

'Kon niet veel meer dan proberen te redden wat er te redden viel'

Vos, de Europees kampioene van 2005 en 2009, maakte al vroeg in de race een matige indruk en slaagde er het restant niet in om zich te herpakken.

"Ik kon niet veel meer dan proberen te redden wat er te redden viel. In de eerste ronde voelde ik al dat ik moeite had en ik kon het verschil niet maken."

"We hebben geprobeerd om er met elkaar het mooiste van te maken. Maar dan moet je zorgen dat je de concurrentie niet meeneemt."

De WK veldrijden worden volgend jaar in het Deense Bogense verreden. Van Aert en Sanne Cant verdedigen dan hun regenboogtrui.