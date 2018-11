Joost Luiten is bij het Turkish Airlines Open op de gedeelde 23e plaats geëindigd. De geboren Bleiswijker ging zondag op de golfbaan van Antalya met zeventig slagen rond in de laatste ronde. Zijn totaalscore bedraagt 275 slagen.

De winst ging naar de Engelsman Justin Rose. De regerend olympisch kampioen eindigde met 267 slagen en boekte zijn elfde zege op de Europese tour.

Luiten speelde in Turkije pas zijn tweede wedstrijd na een langdurige polsblessure. Hij begon het toernooi uit de lucratieve Rolex Series wat onwennig met een rondje van 70 slagen, maar verbeterde zich in de tweede (66) en derde ronde (69).

Over zijn optreden in de laatste ronde was de 32-jarige Luiten ontevreden. "Ik had de snelheid vaak net niet en zag de lijnen ook niet goed. Door al die gemiste puts was het een frustrerende dag", stelde hij.

"Ik ben wel blij met hoe mijn swing voelt. Ik sloeg de ballen als vanouds. Het is nu zaak dat alles weer gaat samenvallen, hopelijk komende week al in Zuid-Afrika waar ik de Nedbank Challenge in Sun City speel. Mijn lichaam voelt in ieder geval heel goed. Dat is heel belangrijk en geeft vertrouwen voor de komende toernooien.".