Raymond van Barneveld heeft zaterdag de kwartfinales van de World Series of Darts Finals bereikt. De vijfvoudig wereldkampioen moest op het PDC-toernooi in Wenen diep gaan tegen de Australiër Raymond Smith: 6-5.

Aanvankelijk was er niets aan de hand voor Van Barneveld, die een 3-0-voorsprong pakte. Smith, de nummer 106 van de BDO-ranking, kwam echter terug in de partij door vier legs op rij te winnen en later ook met 4-5 voor te komen.

De 51-jarige Van Barneveld, die niet in grootse vorm stak, moest daardoor twee legs op rij winnen en slaagde daar ook in. Hij eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 89,63 tegenover 83,77 voor zijn Australische opponent.

In de kwartfinales komt Van Barneveld mogelijk uit tegen landgenoot en titelverdediger Michael van Gerwen, de enige andere Nederlandse deelnemer aan het prestigieuze toernooi in Oostenrijk. Van Gerwen moet later op zaterdagavond wel eerst afrekenen met de Australiër Damon Heta, die de nummer 132 van de wereld is bij de BDO.

De World Series Finals bestaan sinds 2015 en bij de vorige drie edities - allemaal gehouden in Glasgow - was tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen telkens de beste.

Aan het toernooi doet de top acht van de World Series of Darts-ranking mee, waartoe Van Gerwen en Van Barneveld behoren. Het deelnemersveld bestaat verder uit zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers.