Michael van Gerwen is zaterdag zonder enige moeite doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. De nummer één van de wereld was met 6-0 veel te sterk voor de Australiër Damon Heta

Door zijn overwinning speelt Van Gerwen in de kwartfinales van het prestigieuze PDC-toernooi in Oostenrijk tegen landgenoot Raymond van Barneveld, die eerder op de avond met 6-5 nipt te sterk was voor de Australiër Raymond Smith.

Van Gerwen was het aan zijn stand verplicht om te winnen van de onbekende Australiër, die op de 132e plaats staat op de ranglijst van de minder hoog aangeslagen BDO. De regerend wereldkampioen kweet zich uitstekend van die taak.

Met onder meer finishes van 127 en 128 liet 'MvG' zijn tegenstander, die hij drie keer brak, volstrekt kansloos. Heta kreeg geen enkele kans om überhaupt op het scorebord te komen en moest met een ‘whitewash’ afscheid nemen.

Van Gerwen voorkwam daarmee dat de volledige top vijf van de wereldranglijst er op één dag uitvloog in Wenen. Eerder op de dag waren Peter Wright, Rob Cross, Gary Anderson en Daryl Gurney wel uitgeschakeld in de achtste finales.

Door zijn overwinning ligt de Brabander nog steeds op koers voor zijn vierde titel op rij bij de World Series of Darts Finales. De afgelopen drie jaar, toen het toernooi in Glasgow werd gehouden, was Van Gerwen al de beste.

Van Gerwen tegen Van Barneveld in kwartfinales

Van Barneveld haalde de kwartfinales van de World Series of Darts Finals door een zwaarbevochten overwinning op de Australiër Raymond Smith: 6-5.

Aanvankelijk was er niets aan de hand voor de vijfvoudig wereldkampioen, die een 3-0-voorsprong pakte. Smith, de nummer 106 van de BDO-ranking, kwam echter terug in de partij door vier legs op rij te winnen en later ook met 4-5 voor te komen.

De 51-jarige Van Barneveld, die niet in grootse vorm stak, moest daardoor twee legs op rij winnen en slaagde daar ook in. Hij eindigde de wedstrijd met een gemiddelde van 89,63 tegenover 83,77 voor zijn Australische opponent.

Van Gerwen won laatste edities

De World Series Finals bestaan sinds 2015 en bij de vorige drie edities - allemaal gehouden in Glasgow - was tweevoudig wereldkampioen Van Gerwen telkens de beste.

Aan het toernooi doet de top acht van de World Series of Darts-ranking mee, waartoe Van Gerwen en Van Barneveld behoren. Het deelnemersveld bestaat verder uit zestien uitgenodigde spelers en vier qualifiers.

Grote namen als Michael Smith, Dave Chisnall en Simon Whitlock zitten nog in het toernooi, al waren er zaterdag ook verrassingen. Chisnall klopte tweevoudig wereldkampioen Anderson met 6-5 en regerend wereldkampioen Cross verloor met dezelfde cijfers van Jamie Lewis.