Epke Zonderland was zaterdag dolblij nadat hij in Doha voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel aan de rekstok had veroverd. De Friese turner had er vier jaar op moeten wachten.

"Heerlijk, dit is echt top" jubelde de 32-jarige Zonderland. "Het is zo fijn als alles klopt in een oefening. Ik heb gedaan wat ik wilde doen."

De olympisch kampioen van 2012 en wereldkampioen van 2013 en 2014 vertelde behoorlijk zenuwachtig te zijn geweest, al hadden de trainingen en ook het inturnen hem een goed gevoel gegeven. "Maar dat moet je wel vast zien te houden. Je moet het hier waarmaken."

Na zijn vlekkeloze oefening, die door de jury beloond werd met een score van 15,100, moesten er nog zes turners in actie komen onder wie Kohei Uchimura, de Japanner met de hoogste score in de kwalificaties. "Maar ik zat er wel met een goed gevoel."

Onder anderen de Amerikaan Samuel Mikulak (14,533, derde) en de Chinees Xiao Ruoteng, die in de kwalificaties beiden een hogere score hadden dan Zonderland, kwamen niet aan het puntenaantal van de Nederlander. Zonderland moest vervolgens wachten op Uchimura, veelvoudig wereldkampioen op de meerkamp.

"Die haalde niet mijn moeilijkheidsgraad (D-score), maar kon het met zijn uitvoering (E-score) nog goedmaken", aldus Zonderland, die zelf tot een D-score van 6,8 en een E-waarde van 8,3 kwam en de Japanner door wat technische foutjes op 14,800 zag uitkomen. "Toen wist ik wel dat het goed zat."

Zonderland krijgt telefonische felicitaties van Rutte

Na de telefonische felicitaties van premier Rutte ("Hij zat in de auto en had het niet gezien, maar zijn zus had hem gebeld.") vertelde Zonderland hoe bijzonder zijn jaar verlopen is.

"Er is werkelijk niets misgegaan", zei de in het voorjaar afgestudeerde arts, die drie weken geleden ook nog vader werd van zoon Bert. "Er niets zo mooi als wereldkampioen zijn."

"Ik heb heus wel getwijfeld toen het minder ging, of ik dit niveau nog wel kon halen. Maar bij de EK in Glasgow (zilver) voelde het al goed en nu heb ik het idee dat ik nog kan groeien richting Spelen van Tokio."

Het vaderschap had bezorgde hem niet verwachte energie. Hij kon zich focussen, maar wilde zaterdag wel "zo snel mogelijk" naar huis. "Het was een hele opoffering om hier te zijn. Ik mis Bert, maar als je dit bereikt, is het 't waard geweest."