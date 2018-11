Epke Zonderland heeft zaterdag voor de derde keer in zijn loopbaan de wereldtitel veroverd op de rekstok. De 32-jarige Fries maakte bij de WK turnen in Doha veel indruk en kwam met een nagenoeg vlekkeloze oefening tot een score van 15,100.

Zonderland, die zich als vierde had geplaatst voor de finale, imponeerde met twee combinaties van twee vluchtelementen: Cassina-Kovacs en Kolman-Gaylord 2. De concurrentie kon niet aan zijn score tippen.

Het zilver was voor de Japanner Kohei Uchimura (14,800) en het brons ging naar de Amerikaan Samuel Mikulak (14,533). Titelverdediger Tin Srbic uit Kroatië viel buiten de medailles.

In 2013 en 2014 won Zonderland ook WK-goud op de rekstok. In 2009, 2010 en vorig jaar moest hij genoegen nemen met zilver op zijn favoriete toestel. Zes jaar geleden kroonde hij zich tot olympisch kampioen op rek. In augustus werd Zonderland tweede bij de EK, achter de Zwitser Oliver Hegi.

De Nederland nam in de finale een stuk meer risico dan in de kwalificaties, toen hij maar één combinatie van twee vluchtelementen uitvoerde en uitkwam op een score van 14,400.

Goud draagt bij aan mooi jaar

Zonderland kent een mooi jaar, want naast zijn gouden medaille op de rekstok studeerde de Fries af als arts en werd hij onlangs vader van een zoon.

Hij mocht een dag later naar de WK afreizen zodat hij nog een dag langer bij zijn vrouw en kind kon zijn. "Natuurlijk kijk ik uit naar de WK, maar ook naar het moment dat ik terug naar huis kan", zei hij in aanloop naar het toernooi over het vaderschap.

Eerder op de WK stond Zonderland met Nederland voor het eerst in de teamfinale. De ploeg eindigde daarin als achtste en laatste.