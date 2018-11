Rico Verhoeven gaat vanwege zijn acteercarrière voorlopig iets minder tijd besteden aan zijn loopbaan als kickbokser. De wereldkampioen zwaargewicht van profbond Glory zette deze week een nieuwe stap naar zijn droom om filmster te worden.

Verhoeven onthulde donderdag dat hij volgend jaar als hoofdrolspeler te zien is in The Black Lotus. Hij is bovendien coproducent van de Engelstalige actiefilm.

"Ik heb het eerder gezegd, maar nu het eindelijk zover is, wil ik sporten en filmen niet meer combineren. Ik ga voorlopig echt voor alleen film", zegt hij vrijdag tegen het AD.

"Hoe het allemaal verloopt is nog even afwachten, maar áls ik iets doe, doe ik het goed. We hebben het hier over een project van jaren, dat heeft tijd nodig. Langzaamaan verander ik van actieve sporter naar filmster. En dat voelt goed."

Verhoeven laat via Instagram overigens weten dat zijn kickboksprestaties niet zullen lijden onder zijn acteercarrière. Volgens de officiële regels van Glory moet een wereldkampioen jaarlijks minimaal één keer worden uitgedaagd en verliest hij zijn titel als hij daar niet op ingaat, maar van zo'n scenario is volgens Verhoeven geen sprake.

Verhoeven al ruim vier jaar wereldkampioen

Verhoeven is al sinds 21 juni 2014 wereldkampioen zwaargewicht bij Glory. Eind september verdedigde hij zijn titel in de Johan Cruijff ArenA voor de achtste keer met succes door de Braziliaan Guto Inocente te verslaan.

Eerder sloeg hij aanvallen op zijn kampioensgordel af van Errol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi (twee keer), Mladen Brestovac (twee keer), Anderson Silva en Jamal Ben Saddik. In totaal is Verhoeven al zeventien duels ongeslagen.

In de kickbokswereld wordt nog altijd gehoopt op een nieuwe confrontatie tussen Verhoeven en Badr Hari, die worden gezien als de twee beste zwaargewichten.

Verhoeven en Hari troffen elkaar eind 2016 al eens in Oberhausen. Hari moest de strijd toen staken vanwege een armblessure en zat daarna enkele maanden vast vanwege enkele mishandelingen.