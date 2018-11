Ranomi Kromowidjojo heeft vrijdag bij wereldbekerwedstrijden kortebaan in Peking goud veroverd op de 50 meter vrije slag. Op de 50 meter rugslag was Kira Toussaint de sterkste.

Kromowidjojo tikte op de 50 vrij aan in 23,48 seconden. Daarmee bleef de drievoudig olympisch kampioene de Zweedse Sarah Sjöström slechts zes honderdsten voor. Femke Heemskerk werd in 23,91 derde.

"Vanmorgen was het nog even inkomen, maar ik ben blij dat het in de finale goed ging", zei de 28-jarige Kromowidjojo na afloop van haar race. "Het was niet zo ver bij mijn tijd in Boedapest vandaan, terwijl het coördinatief niet super voelde."

Op de 50 meter rugslag hield de 24-jarige Toussaint met een tijd van 26,21 seconden Yuanhui Fu twaalf honderdsten voor. Het podium werd gecompleteerd door de Amerikaanse Emily Seebohm (26,39).

Heemskerk pakt zilver op 400 vrij

Naast haar bronzen medaille op de 50 vrij pakte Heemskerk zilver op de 400 vrij. Op dat nummer moest de Roelofarendsveense met 4.02,24 alleen de Chinese Bingjie Li (3.59,20) voor zich dulden.

Bij de mannen miste Arno Kamminga de finale op de 100 meter schoolslag. Met 58,91 werd de Nederlander negende in de series.

Er staan dit jaar nog twee wereldbekers kortebaan op het programma. Volgende week reizen de zwemmers af naar Tokio en een week later worden de wedstrijden in Singapore gehouden.