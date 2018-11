Topturnster Simone Biles heeft vrijdag historie geschreven door voor de dertiende keer goud te pakken op een WK. De Amerikaanse was op het toernooi in Doha met afstand de beste op het onderdeel sprong.

De 21-jarige Biles kwam uit op een gemiddelde van 15,366 en had daarmee een grote voorsprong op de Canadese Shallon Olsen, die met 14,516 het zilver pakte. Het brons ging naar de Mexicaanse Alexa Moreno (14,508).

Met haar dertiende wereldtitel mag Biles zich nu alleen recordhouder noemen. Donderdag werd ze nog wereldkampioen op de meerkamp en met die twaalfde titel evenaarde ze toenmalig recordhouder Vitaly Scherbo uit Wit-Rusland.

In Doha kwalificeerde Biles, die dit toernooi ook al goud pakte met de Amerikaanse ploeg in de landenfinale, zich op alle vier toestellen voor de finale. Driemaal deed ze dat met de hoogste score in de kwalificaties.

Alleen op brug moest ze de Belgische Nina Derwael voor zich laten. Die finale is later op vrijdag in een voor het eerst volgestroomd Aspire Dome.

Biles concurrent van Wevers op balk

Zaterdag, op de slotdag van de WK, gaat Biles ook op balk voor goud. De Amerikaanse zette in de kwalificaties de beste score neer en geldt als belangrijke concurrent voor Sanne Wevers, die zich als vierde voor de finale plaatste.

Biles pakte de wereldtitel op balk eerder in 2014 en 2015. De zes jaar oudere Wevers moest zich drie jaar geleden tevredenstellen met zilver, maar veroverde in 2016 wel knap olympisch goud op het onderdeel.

In Doha komt Biles voor het eerst op een groot toernooi in actie sinds het misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen. Ze was een van de ruim 150 turnsters die verklaarden dat ze seksueel misbruikt waren door voormalig teamarts Larry Nassar. Hij werd begin dit jaar veroordeeld tot 175 jaar gevangenisstraf.

Rus Dalaloyan pakt tweede goud

Bij de mannen veroverde de Rus Artur Dalaloyan vrijdag in Doha zijn tweede gouden WK-medaille. De wereldkampioen allround pakte op de eerste dag van de toestelfinales de titel op het onderdeel vloer.

Dalaloyan kwam als laatste in actie en hield de Japanner Kenzo Shirai van zijn vierde wereldtitel op vloer af. De Rus kwam uit op een score van 14,900. Shirai kwam tot 14,866. Het brons ging naar de Filipijn Carlos Edriel Yulo: 14,600.

In de kwalificaties had Dalaloyan dezelfde score als Shirai, toen beiden op 14,833 uitkwamen. De Rus kwalificeerde zich echter als eerste vanwege een hogere waardering voor de uitvoering, de E-score.

Woensdag won hij al de allroundfinale en ook toen moesten tiebreakregels de beslissing brengen. Die vielen uit in het voordeel van de Rus, ten koste van de titelverdediger Xiao Ruoteng uit China.