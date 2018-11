Topturnster Simone Biles heeft donderdag geschiedenis geschreven met haar vierde WK-goud op de meerkamp. De 21-jarige Amerikaanse turnde in Doha niet foutloos, maar was toch de beste. Naomi Visser werd veertiende.

Biles had missers op sprong en balk en kwam tot een score van 57,491. Het zilver was voor de Japanse Mai Murakami (55,798), Biles' landgenote Morgan Hurd (55,732) legde vlak daarachter beslag op het brons.

Viervoudig olympisch kampioene Biles is de eerste turnster die zich viervoudig wereldkampioene op de meerkamp mag noemen. Ze was in 2013, 2014 en 2015 ook de beste. Bovendien veroverde ze haar twaalfde wereldtitel, waarmee ze de Wit-Rus Vitaly Scherbo evenaart. Later in het toernooi kan ze de oud-turner voorbij.

De pas zeventienjarige Visser debuteert in Qatar op de WK. Ze eindigde op een score van 53,334, goed voor de veertiende plek. "Ongelooflijk goed", zei haar coach Vincent Wevers.

"Op balk foutloos beginnen, dan ben je cool. Ze heeft zich op drie toestellen verbeterd. Dit is als ervaringsmoment ook superbelangrijk. Dat neemt ze mee naar de komende jaren."

Biles concurrent van Wevers op balk

Eerder deze week veroverde Biles, die voor het eerst op een groot toernooi present is sinds het misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen, met de Amerikaanse ploeg al voor de vierde keer op rij goud bij de landenwedstrijd.

Zaterdag, op de slotdag van de WK, gaat Biles ook op balk voor goud. De Amerikaanse zette in de kwalificaties de beste score neer en geldt als belangrijke concurrent voor Sanne Wevers, die zich als vierde voor de finale plaatste.

Biles pakte de wereldtitel op balk eerder in 2014 en 2015. De zes jaar oudere Wevers moest zich drie jaar geleden tevredenstellen met zilver, maar veroverde in 2016 wel knap olympisch goud op het onderdeel.