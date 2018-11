Epke Zonderland vindt het jammer dat het WK turnen in Doha maar weinig toeschouwers trekt. Zaterdag gaat de kersverse vader voor goud op de rekstok.

"Met de kwalificaties ben je gewend dat er niet veel toeschouwers zijn", zegt Zonderland. "Maar in de finales is dat gek. Jammer, want het geeft me een boost om voor een volle zaal te turnen."

De 32-jarige Fries gaat in de rekstokfinale voor twee combinaties van vluchtelementen. "Twee keer twee is de bedoeling, maar je moet overal rekening mee houden en je kunnen aanpassen."

Zonderland won in 2013 en 2014 goud op de WK. In 2009, 2010 en vorig jaar moest de rekstokspecialist genoegen nemen met zilver. "Ik ga opnieuw voor de eerste plek. Ik wil eraf komen met het idee dat ik volle bak geturnd heb."

Dagelijks FaceTimen met zoon Bert

Een kleine drie weken geleden werd Zonderland voor het eerst vader. Er is dagelijks contact via FaceTime met vrouw Linda, waarbij de camera regelmatig naar de kleine Bert draait.

"Hij krijgt daar natuurlijk niets van mee, maar het is leuk dat je hem op deze manier toch een beetje kunt volgen", zegt de olympisch kampioen van 2012.

Zonderland mocht van de turnbond een dag later naar het WK afreizen om wat langer bij zijn pasgeboren zoon te kunnen blijven. "Natuurlijk kijk ik uit naar de WK, maar ook naar het moment dat ik terug naar huis kan", zei hij voor het toernooi in Qatar.

'Fijn om focus op teamfinale te hebben'

De teamfinale van maandag was een welkome afleiding. Nederland plaatste zich voor het eerst voor de landenfinale, waarin het achtste en laatste werd.

"Het was fijn om daar een paar dagen de focus op te hebben. Anders was het wel een hele lange periode geweest tot de rekfinale. Het was gaaf, dat dit mogelijk was hadden we vooraf niet gedacht", blikt Zonderland terug.

In Doha lukt het hem goed om op de wedstrijden te focussen. "Ik leef nu weer mijn eigen leven en ben alleen maar bezig met die ene oefening."

De rekstokfinale met Zonderland begint zaterdag om 16.30 uur Nederlandse tijd. Om 14.40 uur begint Sanne Wevers aan de finale op balk.