Sanne Wevers hoopt zaterdag in de balkfinale bij de WK turnen een podiumplek te bemachtigen, maar de olympisch kampioene beseft dat het veroveren van goud een pittig karwei wordt. Wevers heeft veel bewondering voor topfavoriet Simone Biles.

"Ze is zó sterk, dat het me elke keer weer verbaast", zegt de Nederlandse in het Qatarese Doha. "Ik denk dat haar prestaties nooit meer geëvenaard worden. Ze heeft de sport veranderd, ook omdat ze anderen uitdaagt op zoek te gaan naar nog moeilijkere sprongen."

Ook tijdens de door Wevers gewonnen olympische finale van ruim twee jaar geleden in Rio de Janeiro was Biles de belangrijkste gegadigde voor het goud. De toen pas negentienjarige Amerikaanse verloor door een foutje haar evenwicht en moest genoegen nemen met brons.

"Ik moest deze week wel even terugdenken aan Rio", vertelt Wevers, die zich afgelopen zomer in het Schotse Glasgow tot Europees kampioen kroonde. "Als je haar (Biles, red.) zo ziet, krijgt mijn gouden medaille op de Spelen steeds meer waarde."

'De sfeer in Glasgow was beter'

De 27-jarige Friezin plaatste zich zaterdag als vierde voor de balkfinale met een score van 14,033, terwijl viervoudig olympisch kampioen Biles zoals verwacht de beste prestatie neerzette in de kwalificaties (14,800).

Wevers zet vol in op de uitvoering, de netheid die resulteert in de zogenoemde E-score. Die waardering werd in de kwalificaties door niemand overtroffen. Dat ze zaterdag in een matig gevulde hal moet turnen, vindt ze hooguit jammer.

"We probeerden in de kwalificaties met het team zelf maar wat sfeer te maken", aldus Wevers. "De atletentribune zit in ieder geval vol zaterdag, maar voor de sport was een sfeer zoals in Glasgow beter."