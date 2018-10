Carolijn Brouwer is woensdag door de internationale zeilfederatie World Sailing uitgeroepen tot de beste zeilster van het jaar. De Nederlandse moet de prijs delen met de Française Marie Riou.

Brouwer en Riou waren dit jaar de eerste vrouwen die de Volvo Ocean Race wonnen. Beiden waren bemanningslid van de onder Chinese vlag varende boot Dongfeng.

Bij de mannen was windsurfer Dorian van Rijsselberghe genomineerd, maar hij greep uiteindelijk naast die titel. De Cyprioot Pavlos Kontides, wereldkampioen Laser, mag zich de beste zeiler van het jaar noemen.

De 45-jarige Brouwer won de onderscheiding twintig jaar geleden al eens. Ze veroverde in 1998 de wereldtitel in de Europe-klasse en eindigde als tweede in de Laser Radial.

'Een heel speciaal en bijzonder moment'

Brouwer en Riou behaalden dubbel succes, want Dongfeng kreeg ook de prijs voor beste zeilteam van de wereld en troefden daarmee het eveneens genomineerde TeamNL af.

"Dit is een heel speciaal en bijzonder moment", aldus een trotse Brouwer in het NOS Radio 1 Journaal. "Precies twintig jaar geleden werd ik voor het eerst uitgeroepen tot zeilster van de wereld vanwege mijn prestaties in het olympisch zeilen. Nu win ik samen met Marie de award wegens onze prestaties in het oceaanzeilen. Het is echt een hele grote eer."

World Sailing had elf sporters genomineerd voor de 2018 Rolex World Sailor of the Year award. De stemmen van het publiek op de website van World Sailing telden voor 30 procent mee. De keuze van de nationale bonden woog voor 70 procent mee in de einduitslag.