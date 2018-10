De Amerikaanse turnsters hebben dinsdag in Doha voor de vierde keer op rij de wereldtitel in de landenwedstrijd gepakt.

Het team met vedette Simone Biles en regerend wereldkampioen allround Morgan Hurd was in de landenfinale een klasse apart. De ploeg, met ook Grace McCallum, Riley McCusker en Kara Eaker, kwam tot een score van 171,629.

Rusland, in 2010 in Rotterdam het laatste land dat wereldkampioen werd voordat de Amerikaanse turnsters aan hun serie begonnen, werd tweede: 162,863. Het brons ging naar China: 162,396.

China besliste de spannende strijd om het brons door Brazilië via het laatste toestel (sprong) te passeren. De Brazilianen vergooiden op hetzelfde moment hun kansen aan de brug met ongelijke leggers. De top drie weet zich meteen verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De ambiance was opnieuw niet passend. De beste turnsters ter wereld streden om de wereldtitel voor matig gevulde tribunes in de Aspire Dome, naast het Khalifa International Stadium waar volgend jaar de WK atletiek plaatsvindt.

Biles op drie van de vier toestellen de beste

Biles, viervoudig olympisch kampioen, kwam voor het eerst in actie op een groot internationaal toernooi sinds het misbruikschandaal in het Amerikaanse turnen. Ze was net als in de kwalificaties op drie van de vier toestellen de beste.

Ze was een van de meer dan 150 turnsters die verklaarden dat ze seksueel misbruikt waren door Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam. Hij werd begin dit jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 175 jaar.