Jac Orie ziet Sven Kramer voorlopig niet stoppen als schaatser. De coach van Team Jumbo denkt dat de Fries er over ruim drie jaar bij de Olympische Spelen van Peking nog bij kan zijn.

"Dat kan zeker, makkelijk zelfs. Kramer is in goede gezondheid en heeft elke keer het vermogen om goed te herstellen", aldus Orie dinsdag op een persmoment van de schaatsploeg in Wolvega.

Mocht Kramer daadwerkelijk doorgaan tot Peking, dan worden dat zijn vijfde Spelen. De viervoudig olympisch kampioen pakte in 2006 in Turijn als negentienjarige al brons en zilver en tijdens de Spelen van Peking in 2022 is hij nog net geen 36 jaar.

"Leeftijd is ook maar een getal", vindt Orie. "Natuurlijk, op je zestigste lukt het niet meer. Het gaat ook om andere factoren, zoals motivatie. Die factoren zijn belangrijker dan het getal 32", doelt hij op de huidige leeftijd van Kramer.

Kramer wil niet te ver vooruitkijken

Kramer zelf zei dinsdag opnieuw dat hij niet uitsluit dat hij doorgaat tot Peking, maar mede door zijn rugklachten wil hij niet al te ver vooruit kijken. "Het is niet zo dat ik per definitie denk dat me dat niet meer gaat lukken. Maar ik zie wel wat er gaat gebeuren, ik bekijk het nu echt van jaar tot jaar", aldus Kramer.

"Als ik niet meedoe om te winnen, gaat de lol er snel af. Dan wordt de keuze voor mij ook makkelijker. Maar zoals ik me nu voel, gaat het eigenlijk best wel oké. En waarom zou ik stoppen met iets waar ik zo veel plezier uithaal?"

Het schaatsseizoen begint deze week met het World Cup-kwalificatietoernooi. Van vrijdag tot en met zondag zijn in Heerenveen tickets te verdienen voor de eerste wereldbekers van de winter.