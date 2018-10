UFC-baas Dana White is voorstander van een confrontatie tussen Khabib Nurmagomedov en Floyd Mayweather, maar alleen als Mayweather bereid is tot een MMA-gevecht.

Nurmagomedov verdedigde zijn kampioensgordel in de UFC begin deze maand overtuigend door af te rekenen met Conor McGregor en daagde bokskampioen Mayweather een aantal dagen later uit voor een duel in de boksring. Mayweather reageerde positief.

De 49-jarige White liet anderhalve week geleden weten dat er geen aandacht moest worden geschonken aan een mogelijk duel tussen de Rus en de Amerikaan en dat er geen sprake is van een confrontatie, maar wil er nu toch iets over kwijt.

"Luister, als Mayweather wil vechten, moet hij hierheen komen. Écht vechten gebeurt bij de UFC. We gaan niet tegen hem boksen. Dat is geweest", zegt hij dinsdag tegen TMZ.

Met die laatste woorden doelt White op een boksgevecht tussen Mayweather en McGregor in augustus vorig jaar. Mayweather versloeg de Ier met een technische knock-out en hield daar ruim 240 miljoen dollar aan over.

Nurmagomedov en McGregor voorlopig geschorst

UFC-sterren Nurmagomedov en McGregor werden naar aanleiding van hun gevecht voorlopig geschorst door de Nevada State Athletic Commission (NSAC), dat onderzoek doet naar de ongeregeldheden na het gevecht in Las Vegas.

Nadat Nurmagomedov de Ier in de vierde ronde had verslagen met een nekklem, ging de Rus in het publiek op de vuist met McGregors sparringpartner Dillon Danis. McGregor deelde een klap uit aan een begeleider van Nurmagomedov, maar moest zelf ook incasseren in de octagon.

Vorige week liet de NSAC weten meer tijd nodig te hebben voor het verzamelen van alle feiten en dat Nurmagomedov en McGregor zich in december moeten melden bij een hoorzitting. Daar wordt bekendgemaakt of er schorsingen of andere straffen worden uitgedeeld.

Mayweather terug van pensioen

Zijn partij tegen McGregor betekende voor de ongenaakbare Mayweather vorig jaar een terugkeer in de ring. Nog dit jaar maakt de 41-jarige Amerikaan waarschijnlijk ook zijn opwachting tegen Manny Pacquiao.

De twee jaar jongere Pacquiao is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. In 2015 stonden hij en Mayweather al eens tegenover elkaar in het door de Amerikaan gewonnen 'gevecht van de eeuw'.

Zowel Nurmagomedov als Mayweather is ongeslagen. De dertigjarige Nurmagomedov won al zijn 27 MMA-gevechten en Mayweather stapte in zijn vijftig bokswedstrijden telkens als winnaar uit de ring.