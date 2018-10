Klay Thompson heeft in de nacht van maandag op dinsdag namens de Golden State Warriors met veertien driepunters in één duel voor een primeur gezorgd in de NBA. Hij loste ploeggenoot Stephen Curry af als recordhouder.

De 28-jarige Thompson schoot veertien keer raak van afstand in het gewonnen uitduel met de Chicaco Bulls (149-124). Curry had het record sinds november 2016 op zijn naam met dertien driepunters.

Na de eerste twee kwarten tegen de Bulls had Thompson al tien driepunters te pakken en ook dat was goed voor een record. "Ik wíst gewoon dat ik een bijzondere avond tegemoet ging. Ik voelde me in tegenstelling tot de eerste zes of zeven wedstrijden op mijn best", zei hij na de wedstrijd in Chicago.

De drievoudig NBA-kampioen was uiteindelijk goed voor 52 punten. De Warriors vestigden als team ook records door in de eerste helft al zeventien driepunters aan te tekenen én halverwege als uitploeg al op 92 punten te staan.

Naast Thompson had Curry met 23 punten, acht rebounds en vijf assists een belangrijk aandeel in de winst van de Warriors. De club gaat met zeven overwinningen en één nederlaag aan kop in de Western Conference.

James verliest weer met Lakers

LeBron James moest opnieuw een verliespartij slikken met de Los Angeles Lakers. De NBA-vedette kwam tot 28 punten, tien rebounds en acht assists, maar ging met zijn ploeg nipt onderuit tegen de Minnesota Timberwolves: 124-120.

De 33-jarige James kent met vijf nederlagen tegenover twee zeges een stroef begin van het seizoen met de Lakers, de club die hij aan nieuwe successen moet helpen.

Persoonlijk kan James wel goede statistieken overleggen in zijn eerste wedstrijden voor zijn nieuwe werkgever. In de nacht van zaterdag op zondag klom hij dankzij 35 punten nog naar de zesde plek op de topscorerslijst aller tijden van de NBA.