De Nederlandse hockeyers hebben maandag in de voorbereiding op het WK van volgende maand een interland tegen Spanje verloren. De Zuid-Europeanen wonnen het eerste duel van het vierlandentoernooi met 2-1.

Bob de Voogd tekende na 31 minuten voor de 1-1 nadat Spanje in de 24e minuut op voorsprong was gekomen via Xavi Lleonart. Pau Quemada maakte in de slotminuten de winnende treffer in Valencia.

Nederland speelt dinsdag tegen Engeland en daarna volgt ook nog een duel met Ierland. De Nederlandse formatie is in voorbereiding op het WK, dat op 28 november in India begint.

Bondscoach Max Caldas heeft met Bob de Voogd, Mirco Pruyser, Lars Balk, Thierry Brinkman, Thijs van Dam, Jonas de Geus, Sam van der Ven en Floris Wortelboer acht WK-debutanten opgenomen in zijn selectie.

Oranje speelt op 1 december zijn eerste wedstrijd, tegen het Maleisië van bondscoach Roelant Oltmans. Daarna volgen nog groepsduels met tweevoudig wereldkampioen Duitsland (5 december) en viervoudig wereldkampioen Pakistan (9 december).