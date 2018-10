De voorzitters van achttien nationale antidopingorganisaties hebben maandag bij een spoedzitting in Parijs aangedrongen op strengere hervormingen bij het WADA. De oproep komt een maand nadat het mondiale antidopingbureau besloot om de schorsing van RUSADA op te heffen.

De Russische antidopingorganisatie verloor in 2015 zijn licentie nadat het grootschalige dopinggebruik door Russische sporters boven water kwam. Bij de Olympische Winterspelen van 2014 was er zelfs sprake van een door de staat ondersteund dopingprogramma.

Het WADA kreeg direct veel kritiek na het opheffen van de schorsing van het RUSADA. De Nederlandse Dopingautoriteit noemde het besluit "onbegrijpelijk" en de atletencommissie van de IAAF vindt het "een grote fout".

Een bestuursgroep van het WADA kwam vorige week al met aanbevelingen voor hervormingen van de organisatie, maar de achttien antidopingorganisaties benadrukten maandag in Parijs dat die plannen niet ver genoeg gaan.

'Voorgenomen hervormingen schieten tekort'

De bedoeling is onder meer dat het WADA in de toekomst een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter krijgt, die geen banden hebben met bepaalde sportorganisaties of regeringen. Ook moet er kritisch gekeken worden naar de samenstelling van het uitvoerende comité.

"Gezien de zorgen van de atleten over het besluitvormingsproces bij het WADA en de vervelende nasleep van het Russische dopingschandaal, schieten de voorgenomen hervormingen zwaar tekort", schrijven de achttien leiders in een statement.

"We dringen er bij het WADA op aan om echt dingen te veranderen, zodat de herhaling van in het verleden gemaakte fouten voorkomen kan worden. We hopen ook op een transparantere besluitvorming. Het imago van de organisatie zal weer beter worden, maar alleen als de zorgen van de schone atleten serieus worden genomen."

De bestuursgroep van het WADA presenteert op 15 november zijn aanbevelingen aan de directie tijdens een congres in het Azerbeidzjaanse Baku.