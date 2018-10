De Nederlandse turnploeg is bij zijn debuut in de landenfinale op de WK maandag als achtste en laatste geëindigd. Het goud in Doha ging naar China.

De Nederlandse ploeg bestond uit Epke Zonderland, Bart Deurloo, Bram Louwije, Casimir Schmidt en Frank Rijken. Zij kwamen tot een score van 240,660.

Nederland turnde verre van foutloos. Rijken op vloer en Deurloo op paard/voltige lieten punten liggen door missers. Omdat de slechtste resultaten in het format van de finale niet werden geschrapt, waren dat dure fouten.

"Fouten maken is nooit leuk, maar we hadden hier niets te verliezen'', zei bondscoach Bram van Bokhoven na afloop. "Ik heb bij heel wat finales gecoacht, maar deze blijft je wel bij."

Het goud ging naar China, dat Europees kampioen Rusland met miniem verschil voorbleef. De Aziaten scoorden 256,634 punten, Rusland 256,585.

Oranje haalde in voorronde hogere score

Titelverdediger en olympisch kampioen Japan legde met 253,744 punten beslag op de derde plek. De beste drie landen plaatsten zich voor de landenwedstrijd op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Oranje haalde donderdag in de voorronde nog een score van 245,663 punten, wat een dag later voldoende bleek voor een zevende plek. Daarmee plaatste Nederland zich voor het eerst in de geschiedenis voor de landenfinale op een WK.

De vrouwenploeg liep zondag de finale mis door de tiende score neer te zetten. Ook bij de vrouwen gingen de sterkste acht landen door naar de finale, die dinsdag wordt gehouden.

De WK in Qatar duren nog tot en met zaterdag. Vanaf woensdag staan de individuele finales op het programma.