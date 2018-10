Judoka Guusje Steenhuis heeft maandag op de Grand Slam in Abu Dhabi goud veroverd in de klasse tot 78 kilogram. Zwaargewicht Henk Grol stelde brons veilig.

De 26-jarige Steenhuis was in de finale op waza-ari te sterk voor de Britse Natalie Powell en veroverde zo de zesde Grand Slam-titel uit haar loopbaan.

Twee jaar geleden pakte Steenhuis ook al goud in Abu Dhabi. De nummer één van de wereld won daarnaast drie keer een Grand Slam in het Azerbeidzjaanse Baku (2015, 2016 en 2017) en één keer in het Russische Tyumen (2015).

Vorige maand veroverde Steenhuis voor het eerst in haar carrière een WK-medaille door zilver te pakken in Baku. Ze dolf in de finale het onderspit tegen de Japanse Shori Hamada door drie straffen in de golden score.

Grol verovert brons in zwaarste gewichtsklasse

Karen Stevenson verloor maandag in Abu Dhabi, in dezelfde gewichtsklasse als Steenhuis, de strijd om het brons van de Chinese Zhenzhao Ma en eindigde als vijfde. In de halve finales moest Stevenson haar meerdere erkennen in Powell.

In de zwaarste gewichtsklasse (vanaf 100 kilogram) knokte Grol zich naar brons. De 33-jarige Groninger won op ippon van de Wit-Rus Uladzislau Tsiarpitski. In de halve finale moest Grol zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasoev.

In de klasse tot 90 kilo verloren Noël van 't End en Jesper Smink in een vroeg stadium. De judoka's bereiden zich nu voor op de Grand Prix in Den Haag, het toernooi dat van 16 tot en met 18 november wordt gehouden.