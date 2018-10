De nieuwe schaatsploeg van olympisch kampioenen Ireen Wüst en Esmee Visser krijgt de naam TalentNED. Het team maakt deel uit van een talentontwikkelingsproject. Gerard Kemkers zal als directeur optreden.

"We willen een talentenprogramma zijn voor meerdere sporten", aldus Kemkers maandag bij de presentatie van het project in Heerenveen. "We willen toptalenten in Nederland een kans geven."

De voormalig coach van Sven Kramer en Wüst bij TVM zal zich sporttechnisch amper bemoeien met de topschaatsploeg van project, die onder leiding staat van coach Peter Kolder. "Het klopt dus niet echt dat ik terug ben in het schaatsen", zei Kemkers. "In ieder geval niet op manier als iedereen gewend was."

De stichting TalentNED zal in ieder geval de komende twee jaar - Wüst en Visser hebben een contract tot april 2020 - en hoogstwaarschijnlijk tot de Winterspelen van 2022 in Beijing de sponsor zijn van een topschaatsploeg. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het platform een team voor alleen nog maar jonge schaatsers gaat creëren.

"We geven de belofte dat we tot en met Bejing de schaatsers de kans geven om hun olympische droom na te jagen", aldus Kemkers. "Daarna zal er een ploeg komen die meer past bij ons ambitieniveau, namelijk een ploeg voor neosenioren."

Er zijn volgens de Groninger twee hoofredenen om bij de start van het project wel een topsportploeg te steunen. "Onze grote ambitie is talentontwikkeling. Maar met deze topploeg kunnen we én het schaatsen helpen - gezien ons verleden kon ik het niet aanzien dat Ireen nog geen sponsor had - en we kunnen hierdoor werken aan de bekendheid van ons merk."

Kemkers vertrok in maart bij FC Groningen

Eind juli werd bekend dat investeringsmaatschappij Infestos de nieuwe sponsor zou worden van een ploeg met onder anderen vijfvoudig olympisch kampioen Wüst en de regerend olympisch kampioen 5 kilometer Visser.

Toen werd ook al gemeld dat Kemkers per 1 november aan de slag zou gaan bij een talentenprogramma, dat op dat moment nog naamloos was.

De 51-jarige Kemkers vierde tussen 2002 en 2014 grote successen als hoofdcoach van de TVM-ploeg. Hij vertrok in maart bij FC Groningen, waar hij sinds december 2014 werkzaam was als manager topsport en talentontwikkeling.

Wüst is meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit

Wüst zat na vorig seizoen zonder ploeg nadat maatschappij Justlease niet met haar verder wilde. De sponsor zag later af van een doorstart in de schaatswereld.

De ervaren Wüst (32) is met elf medailles de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Ze richtte Team Justlease in 2014 - destijds onder de naam Team4Gold - zelf op. De pas 22-jarige Visser verraste dit jaar op de Spelen in Zuid-Korea met goud op de 5.000 meter.

Kolder, die Wüst bijstond in het begin van haar loopbaan, heeft Wouter olde Heuvel als assistent-trainer. Schaatsers Lotte van Beek, Marcel Bosker, Louis Hollaar, Marwin Talsma en Jos de Vos zitten ook bij de formatie, die in de kleuren blauw en zwart zal rijden.