James Wade heeft zondagavond in Dortmund de titel bij het EK darts veroverd. De Engelsman rekende in de finale af met de Australiër Simon Whitlock: 11-8.

De 35-jarige Wade is de opvolger van Michael van Gerwen. De nummer één van de wereld schreef het toernooi de afgelopen vier jaar op zijn naam.

Van Gerwen werd dit jaar al in de tweede ronde uitgeschakeld. 'Mighty Mike' liet zich verrassen door de Engelsman Steve West.

Voor Wade is het zijn eerste grote toernooizege sinds hij in 2014 The Masters won. In 2011 zegevierde 'The Machine' met de UK Open voor het laatst op een groot rankingtoernooi. Ook won hij tweemaal de World Grand Prix en was hij in 2009 de sterkste in de Premier League.

Wade knokt zich tot twee keer toe terug

Op weg naar de finale van de EK darts versloeg Wade onder anderen de Welshman Gerwyn Price en de Duitser Max Hopp. In de finale tegen Whitlock knokte hij zich tot twee keer toe terug van een break achterstand.

Daarna hielden beide spelers lange tijd gelijke tred, maar in de laatste drie legs moest de Australiër zich toch gewonnen geven.

In totaal kwamen er vier Nederlanders in actie in Dortmund. Voor Jelle Klaasen, Danny Noppert en Jermaine Wattimena viel het doek al in de eerste ronde.

Raymond van Barneveld deed niet mee in Dortmund. Net als Gary Anderson pakte de Hagenaar onvoldoende punten bij de dertien Euro-toernooien om een startbewijs voor het EK af te dwingen.