De Nederlandse handballers hebben zondag hun tweede groepswedstrijd in de kwalificatie voor het EK 2020 verloren. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson ging in Valmiera ten onder tegen Letland: 25-29.

Nederland stond halverwege al op een ruime achterstand van 11-17. In de tweede helft was het niveauverschil minder groot, maar Letland koesterde de comfortabele marge en stelde de zege veilig.

De handballers waren de EK-kwalificatie donderdag nog uitstekend begonnen door Estland met 35-25 opzij te zetten in Sittard. Slovenië is het andere land in groep 4 en is op 10 of 11 april de volgende tegenstander van Oranje.

De Slovenen waren woensdag met 27-21 te sterk voor Letland en gaan aan de leiding in de poule. De Oost-Europeanen spelen later op zondag nog tegen Estland.

De beste twee ploegen uit de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, dat van 10 tot en met 26 januari 2020 in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk wordt gehouden.

Ook de vier beste nummers drie van de acht kwalificatiegroepen gaan naar het eindtoernooi, waaraan voor het eerst 24 landen deelnemen.