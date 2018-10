Maverick Viñales heeft Yamaha zondag tijdens de MotoGP van Australië voor het eerst in ruim een jaar een zege bezorgd.

De Spanjaard troefde op het circuit van Phillip Island de Italianen Andrea Iannone (Suzuki) en Andrea Dovizioso (Ducati) af.

Het is de eerste overwinning voor Yamaha sinds juni 2017, toen Valentino Rossi de snelste was in Assen.

Marc Márquez kwam voor het eerst sinds augustus van vorig jaar (opgeblazen motor op Silverstone) niet over de finish.

Márquez kwam in botsing met de Fransman Johann Zarco en daarbij raakte de motor van de Spanjaard dusdanig beschadigd dat hij niet verder kon. De coureur van Honda stelde vorige week in Japan al zijn vijfde wereldtitel in de MotoGP veilig.

Brad Binder wint Moto2-race in Australië

In de Moto2 ging de zege in Australië naar de Zuid-Afrikaan Brad Binder. De Spanjaard Joan Mir eindigde op slechts 0,036 seconde als tweede. Diens landgenoot Xavi Vierge werd derde op 0,949 seconde.

De Italiaan Francesco Bagnaia kwam slechts als twaalfde over de finish, maar behoudt wel de leiding in de WK-stand. Zijn grootste concurrent, de Portugees Miguel Oliveira, eindigde op een teleurstellende elfde plek.

De Nederlander Bo Bendsneyder deed niet mee, omdat hij vorige week in Japan een scheenbeenbreuk opliep.

De Spanjaard Albert Arenas was nipt de snelste in de bijzonder spannende Moto3-race. De top tien zat op de finish binnen een halve seconde van elkaar. Jorge Martín eindigde als vijfde en leidt in de WK-stand. Er zijn nog twee races te gaan dit jaar.