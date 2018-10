Jelle van Gorkom zet negen maanden na zijn zware ongeluk een punt achter zijn loopbaan als BMX'er. De winnaar van olympisch zilver in 2016 wil zich volledig richten op 'een terugkeer in het normale leven'.

"Daar moet alles voor wijken. En daar gáát ook alles voor wijken", aldus de 27-jarige Van Gorkom zondag tegenover de NOS.

Van Gorkom raakte begin dit jaar zwaargewond bij een ongeluk tijdens een training op Papendal. Hij botste op een veiligheidsketting, liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en schade aan de lever, milt en nieren op en lag enige tijd in coma.

Sinds juni werkt de Achterhoeker thuis hard aan zijn herstel. "Revalideren is topsport. Meer dan ik gewend was."

'Het is één grote waas'

Van Gorkom weet niets meer van zijn ongeluk en de weken erna. "Het is één grote waas. Vanaf het moment van de valpartij tot zes weken later, weet ik niks. Zes weken ben ik gewoon kwijt."

Hij zal geen wedstrijden meer rijden, maar hoopt nog wel betrokken te blijven bij het BMX'en. "Ik wil actief zijn in mijn eigen wereld, de sportwereld. En ik zal betrokken blijven bij de ploeg. Dat hoop ik althans."

Van Gorkom kreeg in zijn carrière vaker te maken met zware blessures na een harde valpartij. Een paar maanden voor de Spelen van 2012 in Londen, waar hij tot de kwartfinales reikte, lag hij enkele dagen in een kunstmatige coma na een zware val in Amerika.

In 2015, een klein jaar voor de Spelen van Rio, belandde Van Gorkom na een zwaar trainingsongeval in het Amerikaanse Rock Hill in het ziekenhuis met onder meer een gebroken rib, twee gebroken sleutelbenen en een scheurtje in zijn milt.