Xander Bogaerts is met de Boston Red Sox nog één zege verwijderd van het winnen van de World Series in de Amerikaanse MLB. De ploeg uit Boston was in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd met 9-6 te sterk voor de Los Angeles Dodgers.

De stand in de best-of-seven-serie kwam daarmee op 3-1 in het voordeel van de Red Sox.

De Dodgers leken in de zesde inning op weg naar de overwinning, toen Yasiel Puig bij een 1-0-voorsprong met twee man op de honken een homerun sloeg en daarmee de ploeg uit Los Angeles op een 4-0-voorsprong zette.

De Red Sox wisten in Los Angeles niet te scoren tegen de startende Dodgers-werper Rich Hill, maar toen hij vervangen werd in de zevende inning, werden de punten aaneengeregen door de achtvoudig MLB-kampioen.

Jansen moet homerun toestaan

Een homerun van pinchhitter Mitch Moreland in de zevende inning bracht de Red Sox terug tot 4-3. Een inning later moest Dodgers-werper en Oranje-international Kenley Jansen een homerun toestaan aan Steve Pearce, waardoor de stand weer gelijk was.

In de negende inning kwamen de Red Sox tot liefst vijf punten na honkslagen van Rafael Devers, Pearce en Bogaerts, die met zijn ploeg de World Series al eens won in 2013.

Het vijfde duel in de World Series vindt plaats in de nacht van zondag op maandag Nederlandse tijd.