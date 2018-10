Sanne Wevers heeft zaterdag bij de WK turnen in Doha in de kwalificaties een uitstekende oefening geturnd op de balk. De olympisch kampioene van 2016 kwam tot een score van 14,033.

Wevers was de eerste die op het evenwichtstoestel boven de veertien punten scoorde. Haar score werd later verbeterd door twee Amerikaanse turnsters: Simone Biles en Kara Eaker.

Bij haar terugkeer op het mondiale podium - nog even bedreigd door een spoedopname vanwege nierstenen - was Biles met haar vooral op kracht gebaseerde oefeningen al meteen weer de beste op balk (14,800). De pas vijftienjarige Eaker kwam uit op een score van 14,466.

Wevers, de olympisch kampioene van Rio waar Biles derde werd, lijkt zich vooralsnog geen zorgen te hoeven maken over een plaats bij de beste acht en een daaropvolgende terugkeer in de toestelfinale van vrijdag.

Visser mag hopen op plek in meerkampfinale

De zeventienjarige Naomi Visser deed het goed als allrounder. Met een score van 52,832 mag ze hopen op een plek bij de beste 24 en daarmee een plek in de finale.

Tisha Volleman miste een score op sprong, haar beste onderdeel, omdat ze op handen en knieën landde. Visser, mededebutant Kirsten Polderman en Vera van Pol hadden al degelijke scores neergezet.

Nederland turnde in de vierde van elf subdivisies en kwam tot een teamscore van 159,029, wat op dat moment goed was voor de derde plaats achter Japan en Duitsland. Bondscoach Gerben Wiersma liet weten "supertrots en tevreden" te zijn na de eerste dag. Hij rekent op een plek tussen de plekken negen en twaalf.

Pas zondag rond 18.00 uur zijn alle turnsters in actie gekomen. De beste acht per toestel plaatsen zich voor een toestelfinale.

Wevers verbaasd over hoge score

Haar score van 14,033 op de balk kwam voor Wevers enigszins als een verrassing. "Het is elke keer weer afwachten. Nu hadden we vooraf gehoord dat de jury heel streng zou zijn op de E-score (uitvoering, red). Daarom heb ik ook niet te veel risico genomen", zei ze.

De jonge Visser was erg tevreden met haar prestatie. "Maar ik heb goed de focus kunnen houden. Benieuwd of het genoeg is."

Het programma in Doha liep flinke vertraging op. Na hevige regenval en zware windvlagen viel de stroom uit in de turnhal in de Qatarese hoofdstad. Op sommige plaatsen lekte het dak van de sporthal ook.

Een plaats bij de beste 24 landen is de voorwaarde om volgend jaar op de WK in Stuttgart deelname aan de Olympische Spelen van Tokio af te dwingen. Dat mag geen enkel probleem zijn voor Wevers, Volleman, Van Pol, Visser en Polderman.