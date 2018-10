​De WK turnen is zaterdag onderbroken toen de stroom uitviel in Doha. Dat gebeurde na hevige regenval en zware windvlagen in de Qatarese hoofdstad. Op sommige plaatsen lekte het dak van de sporthal ook.

Het is nog niet bekend hoelang het programma vertraging op zal lopen.

De Nederlandse turnsters zouden vanaf 14.30 uur in actie komen in de teamfinale. De ploeg van Gerben Wiersma piekte op de EK in Glasgow met brons in de landenwedstrijd en mist bovendien belangrijke krachten als Céline van Gerner en Eythora Thorsdottir.

Een plaats bij de beste 24 landen is de voorwaarde om volgend jaar op de WK in Stuttgart deelname aan de Olympische Spelen van Tokio af te dwingen. Dat mag geen enkel probleem zijn voor Sanne Wevers, Tisha Volleman, Vera van Pol en de WK-debutanten Naomi Visser en Kirsten Polderman.

Zondag zal pas blijken wat hun optredens waard zijn. Wevers mikt uiteraard op een plaats in de finale op balk, het toestel waarop ze regerend olympisch kampioene is en twee maanden geleden in Glasgow de Europese titel veroverde.

Mannenploeg al zeker van teamfinale

De Nederlandse mannen leverden vrijdag al een historische prestatie door de teamfinale te bereiken. De Oranje-equipe van Bram van Bokhoven zag op de tweede dag van de kwalificatie dat slechts vijf landen haar score van een dag eerder (245,663 punten) wisten te verbeteren.

Dat betekent dat de mannenploeg - bestaande uit Epke Zonderland, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt - nu al zeker is van de beste WK-uitslag ooit. Zonderland haalde bovendien de finale op het onderdeel rekstok.