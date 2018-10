Als het aan sportkoepel NOC*NSF ligt, dan schaft de Europese Commissie het tweemaal verzetten van de klok per jaar niet af. Algemeen directeur Gerard Dielessen van de sportkoepel ziet nadelen als Nederland permanent voor een wintertijd of zomertijd moet kiezen.

Komende nacht gaat de klok om 3.00 uur een uur terug en wat betreft NOC*NSF blijft dat ook in de toekomst zo. "Het afschaffen van de zomertijd zou weleens van negatieve invloed kunnen zijn op de sportdeelname in Nederland", zegt Dielessen.

"Doordeweeks wordt er vanwege werk en studie vooral in de avonduren gesport en dat kan dan alleen maar op een accommodatie met verlichting of in een sporthal. Voor sporten als bijvoorbeeld wielrennen, hardlopen en watersport betekent het afschaffen van de zomertijd dat er alleen goed in het weekend buiten getraind kan worden."

Volgens Dielessen heeft het afschaffen van de zomertijd, die er juist voor zorgt dat in de open lucht gesport kan worden, dan ook vooral negatieve gevolgen. "Sporters en sportaanbieders kijken ieder jaar opnieuw uit naar het moment dat eind maart de zomertijd weer ingaat en ze ook doordeweeks weer buiten aan de slag kunnen."

"Daarbij is voor veel sportclubs energie een van de belangrijkste kostenposten", vervolgt Dielessen. "Het afschaffen van de zomertijd betekent dat de veldverlichting vele uren per jaar extra aan zal moeten. Dat is slecht in het kader van duurzaamheid, maar ook iets waar de penningmeester van een club niet erg vrolijk van zal worden."

'Wat ons betreft laten we het zoals het nu is'

Dielessen is ook geen voorstander van het permanent invoeren van de zomertijd. "Ook daar kleven volgens de wetenschap nadelen aan. Ook voor de gezondheid. Wat ons betreft laten we het zoals het nu is."

"We gaan dit weekend weer de donkere dagen in, maar daar is de seizoensplanning bij alle sporten op aangepast. Voor veel sporters breekt nu een periode van alternatieve trainingsplekken aan. Dat is helemaal niet erg, zolang het eind maart dan maar weer wat langer licht wordt."

Uiterlijk in maart moeten alle lidstaten van de EU aan Brussel hebben laten weten of ze willen overschakelen op permanente zomer- of wintertijd. Nederland, België en Luxemburg hebben al aangegeven voor dezelfde tijdzone te willen kiezen.