​Minder dan 24 uur voordat turnster Simone Biles op moet voor de kwalificaties bij de WK in Doha was ze tijdelijk opgenomen op de spoedeisende hulp. De viervoudig olympisch turnkampioene uit de Verenigde Staten heeft last van nierstenen.

Op Twitter laat Biles weten dat ze niet van plan is de turnwedstrijd aan zich voorbij te laten gaan. "Deze niersteen kan wachten... doe het voor mijn team!", schrijft ze bij twee foto's van haar in het ziekenhuisbed.

Ook de Amerikaanse turnbond heeft laten weten dat Biles klaar voor is voor haar eerste optreden bij de WK in de Qatarese hoofdstad.

De 21-jarige Biles kwam na haar succesvolle optreden bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro bijna twee jaar niet meer in actie. Ze was een van de meer dan 150 turnsters die verklaarden dat ze seksueel misbruikt waren door Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse turnteam.

Biles heeft zich na het emotionele rechtsproces weer toegelegd op de sport en behaalde in augustus haar vijfde Amerikaanse allroundtitel.