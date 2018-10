De Nederlandse turners hebben een historische prestatie geleverd door de teamfinale te bereiken bij de WK in Qatar. De Oranje-mannen zagen vrijdag op de tweede dag van de kwalificatie dat slechts vijf teams hun score van een dag eerder wisten te verbeteren. Epke Zonderland staat in de finale op rek.

Zonderland, Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt kwamen donderdag op de eerste kwalificatiedag uit op een uitstekende score van 245,663 punten, op dat moment goed voor de tweede plek achter Europees kampioen Rusland (258,402).

Vrijdag kwamen echter nog acht van de tien subdivisies in actie, waardoor de Nederlanders alleen maar konden toekijken of hun score genoeg was voor een plek in de top acht.

China (257,836), regerend wereldkampioen Japan (253,312), de Verenigde Staten (250,362), Groot-Brittannië (249,836) en Brazilië (246,961) gingen Oranje voorbij, maar de zevende plek was voldoende om de teamfinale van aanstaande maandag te bereiken.

'Ik had hier geen rekening mee durven houden'

Dat betekent dat de turners nu al zeker zijn van de beste WK-uitslag ooit. De elfde plek van Glasgow 2015 was tot dusverre het beste resultaat op een mondiaal eindtoernooi.

"Dit is ontzettend gaaf. Van tevoren had ik hier zeker geen rekening mee durven houden. Alles moest op het juiste moment op de juiste plek vallen en dat is bij ons gelukt", aldus bondscoach Bram van Bokhoven op de site van de KNGU.

De turners mikten op een plek bij de beste twaalf in het landenklassement. De Oranje-formatie wilde zich bovendien revancheren voor de teleurstellende negende plek in augustus bij de EK, wat toen niet genoeg was voor kwalificatie voor de teamfinale.

Van Bokhoven: "Misschien is ons EK-resultaat wel ergens goed voor geweest: we zijn na Glasgow druk bezig geweest met onze strategie richting de WK."

Zonderland kwalificeert zich voor finale op rek

Zonderland plaatste zich met de vierde score (14,400) voor de toestelfinale op rek, de enige individuele eindstrijd voor de Nederlandse formatie. De Japanse turnlegende Kohei Uchimura (14,600), de Amerikaan Samuel Mikulak (14,566) en de Chinees Xiao Ruoteng (14,433) kregen vrijdag hogere punten van de jury.

De 32-jarige Fries, die eerder deze maand voor het eerst vader werd, hoopt in Doha voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen op rekstok te worden. In 2013 en 2014 eiste hij het goud voor zich op en in 2009, 2010 en 2017 veroverde hij zilver.

Deurloo, vorig jaar goed voor brons op rek, eindigde als twaalfde in de kwalificatie met een score van 14,033. Alleen de top acht mag door naar de finale, die op zaterdag 3 november (de laatste dag van het WK) op het programma staat.

De Nederlandse vrouwenploeg (Sanne Wevers, Vera van Pol, Kirsten Polderman, Naomi Visser en Tisha Volleman) komt zaterdag in actie voor haar kwalificatie.