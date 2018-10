Michael van der Mark is vrijdag in het WK Superbike als zevende geëindigd bij de eerste race in Qatar. Jonathan Rea evenaarde een record door zijn zeventiende overwinning van het seizoen te boeken.

Van der Mark kwam na zeventien rondes op het Losail International Circuit ruim veertien seconden na Rea over de finish.

De Noord-Ier van Kawasaki reed de hele race aan de leiding en pakte zijn elfde overwinning op rij. Het podium was volledig Brits met verder Tom Sykes en Alex Lowes.

Het was de zeventiende zege van het seizoen voor de 31-jarige Rea. Hij evenaarde daarmee het record dat de Amerikaan Doug Polen in 1991 neerzette in het WK Superbike.

Rea, die vorige maand al zijn vierde wereldtitel veiligstelde, kan zaterdag in de tweede race in Qatar - de laatste race van het seizoen - het record alleen in handen krijgen.

Van der Mark nog steeds derde in WK-stand

De 26-jarige Van der Mark staat met 333 punten nog steeds derde in de WK-stand. Zijn voorsprong op de nummer vier Sykes is negentien punten, waardoor hij nog niet zeker is van de derde plek.

De Zuid-Hollander zou in theorie de nummer twee Chaz Davies nog kunnen inhalen - het verschil is 22 punten en een zege is 25 punten waard - maar die kans is klein.