De Nederlandse hockeyers beginnen over ruim een maand met acht WK-debutanten aan de wereldtitelstrijd in India. De ploeg van Max Caldas wil voor het eerst sinds 1998 WK-goud winnen.

Mirco Pruyser, Lars Balk, Thierry Brinkman, Thijs van Dam, Jonas de Geus, Sam van der Ven, Bob de Voogd en Floris Wortelboer zullen in India voor het eerst meedoen aan een mondiaal kampioenschap.

Voor de ervaren spelers Robbert Kemperman, Billy Bakker, Valentin Verga en Jeroen Hertzberger wordt het juist hun derde WK, na 2010 (brons) en 2014 (zilver).

Bjorn Kellerman, Jorrit Croon en Joep de Mol zitten niet bij de selectie van achttien die Caldas vrijdag bekendmaakte. Dat trio werd vorig jaar in eigen land nog wel Europees kampioen met Oranje.

De talenten Balk (21) en Van Dam (22) en routinier Hertzberger (32) waren er niet bij op dat EK. Aanvaller Hertzberger keerde in april na 1,5 jaar terug bij het Nederlands team.

Croon, in 2016 de jongste hockeyer ooit die mocht deelnemen aan de Olympische Spelen, is net als De Mol wel aangewezen als reserve. Het duo reist niet mee naar India, maar is volgende week wel van de partij in Valencia, waar Oranje een vierlandentoernooi speelt. Ierland, Engeland en Spanje zijn dan de tegenstanders.

'We gaan naar India om het WK te winnen'

Caldas doet niet geheimzinnig over het doel voor zijn ploeg. "We zijn topsporters en gaan naar India om het WK te winnen", zegt de bondscoach. "Maar we realiseren ons dat wij niet het enige land zijn dat die doelstelling heeft. De concurrentie is enorm groot, het zit dicht bij elkaar."

"Wij willen daarom dit WK op alle fronten beter zijn dan we ooit zijn geweest, zowel technisch en tactisch als fysiek en mentaal. Als we dat kunnen brengen, doen we mee om de titel. Daar ben ik van overtuigd."

Caldas heeft voor het WK met Pirmin Blaak een vaste eerste keeper aangewezen. Bij de afgelopen toernooien rouleerden hij en Van der Ven nog onder de lat bij Oranje. Van der Ven zal de tweede doelman zijn in India.

Het WK begint op 28 november. Oranje speelt op 1 december zijn eerste wedstrijd, tegen het Maleisië van bondscoach Roelant Oltmans. Daarna volgen nog groepsduels met tweevoudig wereldkampioen Duitsland (5 december) en viervoudig wereldkampioen Pakistan (9 december).

De vier poulewinnaars plaatsen zich direct voor de kwartfinales. De acht nummers twee en drie moeten eerst nog een tussenronde spelen. De finale van het WK is op 16 december in Bhubaneswar. Vier jaar geleden verloor Oranje in de eindstrijd in Den Haag met 6-1 van Australië.

Podia van laatste 5 WK's 2014 (Den Haag): 1. Australië; 2. Nederland; 3. Argentinië

2010 (New Delhi): 1. Australië; 2. Duitsland; 3. Nederland

2006 (Mönchengladbach): 1. Duitsland; 2. Australië; 3. Spanje

2002 (Kuala Lumpur): 1. Duitsland; 2. Australië; 3. Nederland

1998 (Utrecht): 1. Nederland; 2. Spanje; 3. Duitsland

WK-selectie Oranje:

Seve van Ass, Sam van der Ven (HGC), Sander Baart (Braxgata), Billy Bakker, Mirco Pruyser, Valentin Verga (Amsterdam), Lars Balk, Robbert Kemperman, Sander de Wijn (Kampong), Pirmin Blaak, Bob de Voogd, Mink van der Weerden (Oranje-Rood), Thierry Brinkman, Glenn Schuurman, Floris Wortelboer (Bloemendaal), Thijs van Dam, Jeroen Hertzberger (Rotterdam), Jonas de Geus (Almere)