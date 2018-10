Bondscoach Helle Thomsen van de Nederlandse handbalsters heeft vrijdag alvast tien speelsters aangewezen voor het EK dat eind november begint in het Franse Montbéliard.

Thomsen kiest tijdens een trainingsstage op Sportcentrum Papendal in Arnhem in de aanloop naar het EK de andere zes internationals.

De tien geselecteerde EK-speelsters zijn Lois Abbingh, Debbie Bont, Kelly Dulfer, Nycke Groot, Laura van der Heijden, Angela Malestein, Estavana Polman, Martine Smeets, Danick Snelder en Tess Wester.

Thomsen nodigt voor de trainingsstage die op 19 november begint in totaal 22 speelsters uit. Zij zullen twee dagen later, op 21 november, in Eindhoven een oefenwedstrijd tegen Angola spelen.

Nederland tegen Hongarije, Spanje en Kroatië

Yvette Broch zal dan in elk geval ontbreken. De cirkelspeelster zette in augustus op 27-jarige leeftijd een punt achter haar loopbaan, omdat ze fysiek en mentaal uitgeput is.

Nederland speelt op het EK in de groepsfase tegen Hongarije, Spanje en Kroatië. De beste drie landen van elke poule plaatsen zich voor de volgende ronde.

Oranje won bij het vorige EK, twee jaar geleden in Zweden, zilver. Er werd toen in een zenuwslopende finale met 30-29 verloren van Noorwegen.