​De Canadese IndyCar-coureur Robert Wickens heeft verlamming van zijn benen overgehouden aan zijn zware crash van augustus op de Pocono Raceway in de Verenigde Saten.

De race van twee maanden geleden werd na zeven ronden stilgelegd toen de 29-jarige Wickens in aanraking kwam met een andere coureur en enorm hard tegen de boarding knalde.

Sindsdien werd veel gespeculeerd over de gezondheidstoestand van Wickens, van wie al wel bekend was dat hij veel botbreuken en schade aan zijn wervelkolom had opgelopen.

Hij geeft in een bericht op Instagram nu zelf duidelijkheid over de ernst van de situatie. In een video is te zien dat hij zijn benen niet kan gebruiken. "Ik heb tot nu toe alleen video's geplaatst van kleine bewegingen in mijn benen, maar de realiteit is dat ik ver weg ben van een wandeling", schrijft de IndyCar-coureur.

"Voor sommige mensen was de ernst van mijn blessure onduidelijk, dus ik wilde jullie even laten weten hoe het gaat. Ik heb nog nooit harder voor iets gewerkt dan nu en geef alles om de zenuwen in mijn benen te stimuleren."

IndyCar leverde vaker zware crashes op

De IncyCar Series leverden in het recente verleden vaker zware ongelukken met rampzalige gevolgen op. Zo overleed de Brit Dan Wheldon zeven jaar geleden aan de gevolgen van een crash. In 2015 overkwam zijn landgenoot Justin Wilson hetzelfde.

Wickens kende tot zijn crash tijdens de veertiende race van het seizoen in Pennsylvania een goede serie met achtereenvolgens twee vijfde plaatsen, een derde en een tweede plek. De wereldtitel ging dit jaar naar de Nieuw-Zeelander Scott Dixon.