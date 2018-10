LeBron James heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn tweede zege geboekt met de Los Angeles Lakers. De NBA-vedette was met de eerste 'triple-double' voor zijn nieuwe club van grote waarde.

De Denver Nuggets werden in Los Angeles met 121-114 opzijgezet. James vestigde de aandacht op zich door met 28 punten, 11 rebounds en 11 assists drie keer de dubbele cijfers te halen.

Het betekende de 74e triple-double in zijn imposante loopbaan, waarmee de Amerikaan op de eeuwige ranglijst de zesde plaats bezet. Alleen Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107), Russell Westbrook (104) en Wilt Chamberlain (78) gaan hem voor.

Vooral in de slotfase van de wedstrijd tegen de Nuggets maakten de Lakers het verschil. De thuisploeg was in die periode goed voor negentien punten, tegenover vier punten voor de bezoekers.

Kyle Kuzma, met twee dunks de aanjager van het slotoffensief, was naast James de grote man bij de Lakers. Hij eindigde de wedstrijd met 22 punten. Met 21 punten was ook JaVale McGee op schot. Nikola Jokic was met 24 punten topscorer van de Nuggets.

Lakers lijken weg omhoog te hebben gevonden

Sterspeler James was zijn periode bij de Lakers begonnen met drie nederlagen. De weg omhoog lijkt nu ingezet, want in de nacht van woensdag op donderdag werden de Phoenix Suns al verslagen (131-113).

Met de drievoudig kampioen James in de ploeg hopen de Lakers op nieuwe successen. De club uit Californië veroverde zestien NBA-titels, maar in de laatste vijf jaar haalden de Lakers niet eens de play-offs.

De afgelopen jaren domineerden de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers de NBA, want de laatste vier jaar stonden die twee ploegen tegenover elkaar in de NBA Finals. In 2015, 2017 en 2018 wonnen de Californiërs. In 2016 leidde James de Cavaliers naar de eerste titel in de historie.