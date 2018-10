De Nederlandse handballers hebben donderdag hun eerste duel in de kwalificatie voor het EK 2020 overtuigend gewonnen. In Sittard werd Estland met 35-25 opzijgezet.

Eerder op de dag won Slovenië met 27-21 van Letland in de poule van Oranje, dat na de eerste speelronde aan de leiding gaat. Letland is zondag in Valmiera de volgende tegenstander van de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson.

De beste twee ploegen uit de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Ook de vier beste nummers drie van de acht kwalificatiegroepen gaan naar het eindtoernooi, waaraan voor het eerst 24 landen deelnemen.

Jasper Adams was met zes treffers goed op dreef in topsporthal Fitland XL. Dani Baijens en Bobby Schagen maakten ieder vijf doelpunten.

Ook Iso Sluijters (vier), Ephrahim Jerry, Jeffrey Boomhouwer, doelman Bart Ravensbergen (drie), Ivo Steins (twee), Samir Bengahem, Kay Smits, Ivar Stavast en Niels Versteijnen wisten het doel te vinden.

Oranje liep WK nipt mis

Oranje liep in juni ternauwernood kwalificatie voor het WK 2019 in Denemarken en Duitsland mis. In de play-offs was Zweden te sterk. De Scandinaviërs voorkwamen daarmee dat Nederland zich voor het eerst sinds 1961 voor een groot toernooi plaatste.

De mannelijke handballers staan de laatste jaren in de schaduw van de Nederlandse vrouwen, die wel tot de wereldtop behoren. Op het EK van 2016 en de WK's van 2015 en 2017 veroverden de vrouwen eremetaal met twee keer zilver en eenmaal brons.