Epke Zonderland heeft donderdag bij de WK turnen in Doha een goede oefening in de kwalificaties aan de rekstok neergezet. De 32-jarige Fries lijkt daardoor zeker van een plek in de finale. Het Nederlands team heeft na de eerste dag van het evenement nog zicht op de teamfinale.

Zonderland kwam tot een score van 14,400. Hoewel het nog vroeg in het toernooi is - pas vrijdagavond zijn alle turners in actie gekomen - moet dat ruim voldoende zijn voor de eindstrijd. Het is donderdag de openingsdag van de WK, die tot en met zaterdag 3 november duurt. De finale op rek is op de laatste dag van het toernooi.

In de Qatarese hoofdstad hoopt Zonderland voor de derde keer in zijn carrière wereldkampioen op het onderdeel rek te worden. In 2013 en 2014 eiste hij het goud voor zich op en in 2009, 2010 en 2017 veroverde hij zilver.

Zonderland wilde na zijn oefening nog niet op de zaken vooruit lopen. "Het wordt bibberen tot morgenavond. Het viel me wat tegen, ik was nog niet voldoende hersteld van brug", zei de kersverse vader, die behoorlijk kritisch was over zijn optreden.

De Fries beperkte zich tot één combinatie van twee vluchtelementen - de Cassina-Kovacs - en een losse: de Kolman. "Mijn vierde vluchtelement, de Gaylord 2, heb ik maar weggelaten."

Teamfinale is nog mogelijk voor Nederland

De selectie van bondscoach Bram van Bokhoven bestaat naast Zonderland uit Bart Deurloo, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt. Michel Bletterman is reserve. Deurloo (14,033) staat halverwege vierde op rek, Zonderland vijfde (14,633) op de geschoonde lijst op brug en Schmidt (14,200) zevende op vloer. Zij maken nog kans op de toestelfinales.

Nederland kwam in totaal tot een score van 245,663 en moest daarmee alleen Europees kampioen Rusland voorlaten. Frankrijk, de nummer drie van de EK in Glasgow, werd ruim verslagen.

"We zijn supertevreden. Het ging allemaal erg snel vandaag, een paar zaten er behoorlijk doorheen", zei Van Bokhoven, die zijn turners alleen op voltige zag toegeven op de scores in Schotland. Alleen Rijken viel er vanaf.

Het was het schrapresultaat, waardoor Nederland op geen enkel toestel een grote fout meenam in de eindscore. Van Bokhoven: "Ik denk niet dat veel teams dat kunnen zeggen."

Met een score van 245,663 moest het team alleen Europees kampioen Rusland voorlaten. De teamfinale waarin de beste acht landen uitkomen, behoort zelfs nog tot de mogelijkheden. Veel sterke landen zoals Japan, China, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten komen pas vrijdag in actie. Nederland mikt op een plek bij de eerste twaalf.

Vrouwen zaterdag in actie

Sanne Wevers, Vera van Pol, Kirsten Polderman, Naomi Visser en Tisha Volleman vormen de Nederlandse vrouwenploeg, die zaterdag voor het eerst in actie komt. Bondscoach Gerben Wiersma wees Sanna Veerman aan als reserve.

Céline van Gerner, Eythora Thorsdottir en Lieke Wevers zijn niet afgereisd nar Doha. Van Gerner onderging vorige maand een achillespeesoperatie, Thorsdottir kampt met een handblessure en van Wevers werd in juni bekend dat ze de rest van 2018 liet schieten door vermoeidheid.

In augustus van dit jaar verliepen de EK in Glasgow succesvol voor de Nederlandse ploeg. Sanne Wevers pakte goud op de balk, terwijl de turnsters met brons voor het eerst sinds 2002 een teammedaille veroverden.

