De Nevada State Athletic Commission (NSAC) heeft de voorlopige schorsing van Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor verlengd. De organisatie heeft meer tijd nodig in het onderzoek naar het uit de hand gelopen titelgevecht van eerder deze maand.

Onlangs werden de MMA-vechters al voorlopig geschorst voor hun gedrag na het UFC-gevecht in Las Vegas, dat werd gewonnen door Nurmagomedov. De verwachting was dat andere vechtsportcommissies die straf zouden overnemen, al is vooralsnog niet bekend of dat is gebeurd.

De NSAC is bezig met het verzamelen van alle feiten. Zowel Nurmagomedov als McGregor moet zich nu in december melden voor een hoorzitting. Naar verwachting worden aan de hand van die bijeenkomst eventuele schorsingen of andere straffen uitgedeeld.

"Ik begrijp dat de NSAC uitgebreid onderzoek wil doen en ben ervan overtuigd dat het in het voordeel van mijn cliënt zal uitvallen", zegt McGregors manager Audie Attar tegen de BBC.

In afwachting van het onderzoek kreeg Nurmagomedov zijn prijzengeld (circa 1,75 miljoen euro) nog niet, in tegenstelling tot McGregor, die zijn 3 miljoen dollar (ruim 2,5 miljoen euro) al wel kreeg uitgekeerd. De NSAC is wel van plan om de Rus in aanloop naar de hoorzitting vast de helft van zijn premie te geven.

Nurmagomedov viel sparringpartner McGregor aan

Nurmagomedov verdedigde zijn UFC-titel met succes door McGregor in de vierde ronde in een nekklem te nemen. Direct daarna klom hij over het hek van de octagon en viel hij Dillon Danis aan, een sparringpartner van McGregor.

Ook McGregor probeerde over het hek te klimmen en deelde een klap uit aan een lid van het begeleidingsteam van Nurmagomedov. Daarna sprongen een paar andere begeleiders van de Rus de kooi in, om de Ier enkele rake klappen te geven.

Drie begeleiders van Nurmagomedov werden door de politie gearresteerd, maar omdat McGregor geen aangifte wilde doen, waren ze snel weer op vrije voeten.

Al voor het gevecht was er veel rivaliteit tussen beide kemphanen. De dertigjarige Nurmagomedov was kwaad op de even oude McGregor, die zijn geloof, afkomst en familie beledigd zou hebben. Beide MMA-vechters hebben nog geen nieuw gevecht gepland.