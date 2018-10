LeBron James heeft in de nacht van woensdag op donderdag zijn eerste overwinning met de Los Angeles Lakers geboekt in de NBA. De Phoenix Suns werden met 131-113 verslagen.

Vedette James was goed voor negentien punten, zeven rebounds en tien assists. Hij zorgde er met name in het tweede kwart voor dat de Lakers afstand namen.

Drievoudig NBA-kampioen James verruilde de Cleveland Cavaliers deze zomer voor de Lakers. In de eerste drie wedstrijden met zijn nieuwe club waren achtereenvolgens de Portland Trail Blazers (128-119), de Houston Rockets (115-124) en de San Antonio Spurs (142-143) te sterk.

Met de 33-jarige James in de ploeg hopen de Lakers op nieuwe successen. De club uit Californië veroverde zestien NBA-titels, maar in de laatste vijf jaar haalden de Lakers niet eens de play-offs.

De afgelopen jaren domineerden de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers de NBA, want de laatste vier jaar stonden die twee ploegen tegenover elkaar in de NBA Finals. In 2015, 2017 en 2018 wonnen de Californiërs. In 2016 leidde James de Cavaliers naar de eerste titel in de historie.

Curry wijst Warriors de weg

De Warriors zijn ook in het nieuwe seizoen met vier zeges en één nederlaag aardig onderweg. In de nacht van woensdag op donderdag werden de Washington Wizards met 144-122 opzijgezet. Sterspeler Stephen Curry was met 51 punten de grote man. Kevin Durant noteerde dertig punten namens de Warriors.

De Toronto Raptors boekten hun vijfde zege op rij en zijn koploper in de Eastern Conference. De Canadese ploeg won met 112-105 van de Minnesota Timberwolves. Kawhi Leonard was topscorer met 35 punten.

In eigen huis verloren de Houston Rockets van Utah Jazz: 89-100. Donovan Mitchell maakte 38 punten voor Jazz. Bij de Rockets was James Harden, vorig jaar uitgeroepen tot beste speler van de NBA, goed voor 29 punten.