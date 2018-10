De Nederlandse hockeysters werken met een sterk gewijzigde selectie toe naar de Champions Trophy van volgende maand China. Bondscoach Alyson Annan geeft een aantal vaste krachten rust met het oog op de nieuwe FIH Pro League van begin volgend jaar.

In vergelijking met de selectie die afgelopen zomer in Londen voor de elfde keer wereldkampioen werd, ontbreken aanvoerder Carlien Dirkse van den Heuvel, Kelly Jonker, Ireen van den Assem, Frédérique Matla, Sanne Koolen en Malou Pheninckx.

Datzelfde geldt voor de geblesseerde Lidewij Welten en Marloes Keetels en de eerder deze maand gestopte Kitty van Male. Yibbi Jansen, Maxime Kerstholt, Renée van Laarhoven, Marijn Veen en Margot Zuidhof staan voor hun eerste grote toernooi met Oranje.

"Bij het samenstellen van deze toernooiselectie hebben we rekening gehouden met een aantal facetten om optimaal voorbereid te zijn op de FIH Pro League die volgend jaar van start gaat", verklaart Annan haar keuzes.

"Zo vinden we het belangrijk dat een aantal speelsters rust krijgt en tegelijkertijd willen we nieuwe speelsters op internationaal niveau zien spelen. Na de Champions Trophy maken we een keuze welke dames uit de eerder samengestelde trainingsgroep de Pro League gaan spelen."

Pro League vervangt Champions Trophy

Aan de Pro League, een nieuwe competitie, doen bij zowel de vrouwen als mannen negen landen mee. De nieuwe opzet vervangt de Champions Trophy en een deel van de Hockey World League.

Alle deelnemende landen spelen in de eerste helft van 2019 zestien wedstrijden, acht uit en acht thuis. De beste vier strijden volgend jaar juni in de 'Grand Final' om de eindzege.

De 22e en laatste editie van de Champions Trophy voor vrouwen is van 17 tot en met 25 november. Nederland won het toernooi zes keer, en in 2011 voor het laatst. In de laatste drie edities was Argentinië telkens de sterkste.