Xander Bogaerts is in de nacht van dinsdag op woensdag met de Boston Red Sox goed begonnen aan de World Series. De Oranje-international won met zijn club met 8-4 van de Los Angeles Dodgers.

Korte stop Bogaerts hielp de Red Sox in de vijfde inning aan een punt en zette de thuisploeg daarmee op een 4-3-voorsprong. Bij de Dodgers bleef werper Kenley Jansen de hele wedstrijd op de bank.

De Red Sox hadden zich voor de finale geplaatst door titelverdediger Houston Astros in een best-of-sevenserie met 4-1 te verslaan. De club uit Boston staat voor de viertiende keer in de MLB-finale. De laatste keer was in 2013, toen de titel werd gepakt met Bogaerts in de gelederen.

In totaal wonnen de Boston Red Sox de World Series acht keer: in 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007 en dus vijf jaar geleden. Alleen de New York Yankees (27), de Cardinals (11) en de Oakland Athletics (9) hebben meer titels op hun erelijst staan.

De tweede confrontatie tussen de Red Sox en de Dodgers is in de nacht van woensdag op donderdag. Die wedstrijd wordt net als het openingsduel afgewerkt op Fenway Park in Boston.