Kickboksbond Glory organiseert op 8 december in Rotterdam een toernooi voor acht zwaargewichten. Zij strijden die dag tijdens Glory 62 via een knock-outsysteem om in totaal 150.000 euro.

Onder meer de Nederlandse vechter Jahfarr Wilnis, de Belg Jamal Ben Saddik en de Braziliaan Guto Inocente, onlangs nog de uitdager van Rico Verhoeven, zijn uitgenodigd voor het evenement in Ahoy. Titelhouder Verhoeven is zelf niet van de partij.

De Roemeen Benjamin Adegbuyi is voor het toernooi als nummer één van de plaatsingslijst aangemerkt. Ben Saddik is de nummer twee. Zij treffen respectievelijk de nummers acht en zeven van de lijst. Wilnis en Inocente zijn de nummers drie en vier, zij nemen het op tegen de nummers zes en vijf. Wie dat zijn is nog niet bekend.

De namen van twee van de vier uitdagers zijn al bekend. Dat zijn de Australiër Junior Tafa en de Slowaak Tomas Mozny. De andere twee worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De vier worden op een willekeurige manier gerangschikt.

Voor de winnaar van het toernooi ligt een bedrag van 100.000 euro klaar. De verliezer van de finale krijgt 30.000 euro. De vechters die in de halve finales sneuvelen moeten zich tevredenstellen met 10.000 euro de man.

Verhoeven prolongeerde eind september tijdens Glory 59 nog zijn titel. Hij werd in de ArenA door de jury unaniem als winnaar uitgeroepen in de partij tegen Inocente.