UFC-kampioen Khabib Nurmagomedov wil het in Moskou opnemen tegen bokser Floyd Mayweather. De Rus hoopt dat het gevecht records gaat breken op het gebied van tv-inkomsten.

"Ik heb vandaag Umar Kremlev, de secretaris-generaal van de Russische boksbond, gesproken. We hebben het gehad over het gevecht met Mayweather", schrijft de MMA-vechter op Instagram.

"We willen dat het gaat plaatsvinden in Moskou in het legendarische Luzhniki-stadion en zijn er zeker van dat we honderdduizend toeschouwers zullen trekken. Daarnaast zullen we een nieuw record vestigen als het gaat om de verkoop van betaalde uitzendingen", voorspelt de Rus.

In het Luzhniki-stadion werd afgelopen zomer nog de finale van het WK voetbal tussen Frankrijk en Kroatië (4-2) gespeeld. In 2013 vonden de WK atletiek plaats in het stadion en in 1980 deed het dienst als olympisch stadion bij de Zomerspelen in Moskou.

Begin deze maand kwam de dertigjarige Nurmagomedov in opspraak na zijn gewonnen gevecht om de wereldtitel lichtgewicht van de UFC tegen Conor McGregor. De vechter uit Dagestan klom uit de octagon om een trainingspartner van McGregor aan te vallen. Daarna liep het in en om de ring in Las Vegas volledig uit de hand.

De Nevada State Athletic Commission (NSAC) heeft beide vechters een voorlopige schorsing opgelegd in afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar de ongeregeldheden. De verwachting is dat Nurmagemedov en McGregor deze maand nog horen of ze gestraft worden.

Mayweather verdiende zo'n 300 miljoen dollar aan gevecht

In augustus vorig jaar was Mayweather in 'het gevecht van de eeuw' nog te sterk voor McGregor. Daarna kondigde de 41-jarige Amerikaanse bokser het einde van zijn carrière aan.

Met een prijzengeld van 400 miljoen dollar (350 miljoen euro) ging het duel de geschiedenisboeken is als het lucratiefste gevecht ooit. Mayweather verdiende naar schatting 300 miljoen dollar aan de bokswedstrijd tegen de Ierse kooivechter die hij in de tiende ronde won.

Vorige week daagde Nurmagomedov de gepensioneerde Mayweather uit. "Kom op, Floyd. Het is nu tijd dat wij gaan vechten: 50-0 tegen 27-0", doelde de Rus op het aantal duels dat beide vechtsporters ongeslagen zijn.

"Wij zijn twee kerels die nooit verliezen, maar in de jungle kan er maar één koning zijn. Uiteraard ben ik dat, aangezien jij McGregor niet tegen het canvas kreeg en mij dat met gemak lukte", zei Nurmagomedov.

Enkele dagen later liet Mayweather weten dat hij de uitdaging accepteerde. "We gaan vechten. Ik ben mijn eigen baas. Als het aan mij ligt, gebeurt het."